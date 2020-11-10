Москва, , 19:10 — REGNUM На сегодняшний день основания для ограничений на выезд за границу для блогера Алексея Навального отсутствуют, поскольку он не проходит по каким-либо уголовным делам. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможности лишения гражданства блогера Алексея Навального.

«Анализируя выступление Владимира Жириновского, следует сказать, что его заявление больше является политическим и популистским, нежели юридически продуманным и обоснованным, потому что его слова о том, что необходимо отобрать паспорт у Навального, не имеют под собой никаких оснований, и юридическая почва под таким заявлением отсутствует. В отношении Навального не возбуждено никаких уголовных дел. Я полагаю, что Жириновский имеет в виду выступление Навального по поводу заказного характера правонарушения, совершённого в отношении него, то есть отравления, и о том, что инициатором этого отравления якобы являлся президент РФ. Но, насколько мне известно, уголовного дела по факту этих высказываний не возбуждалось», — сказал Краснов.

По его словам, Навальный также не является потерпевшим в уголовном деле по поводу его отравления: «Соответственно, он — лицо, которое не имеет никакого процессуального статуса. На сегодняшний день Навальный не проходит ни по одному из текущих уголовных дел ни в виде обвиняемого, ни в виде подсудимого, и законных оснований для лишения его паспорта РФ нет. Заявление Жириновского носит популистский и политический характер и направлено на привлечение внимания к своей персоне и своей партии. Относиться к нему стоит достаточно скептически. Хотя, с моей точки зрения, перспективы возбуждения уголовного дела в отношении Навального по поводу его высказываний достаточно реальны. В условиях холодной войны между Западом и Востоком я не исключаю, что такое уголовное дело может появиться в отношении Навального, и он может стать обвиняемым. Но будет ли это являться основанием для лишения паспорта? Считаю, что, скорее всего, нет».

Краснов напомнил, что Навальный собирается вернуться в Россию, и на сегодняшний день не существует оснований говорить о том, что он будет скрываться или его лишат гражданства: «Не могу себе представить оснований, по которым человека могут лишить загранпаспорта. Насколько я понял, человека можно лишить гражданства — например, на основании того, что человек незаконно получил это гражданство. Мне неизвестны мысли Жириновского — он юрист, доктор наук. Но проанализировать его спонтанные заявления в Госдуме [можно]. Я не вижу никаких оснований лишить человека загранпаспорта. Возможно, он имеет в виду, что, если человека привлекают к уголовной ответственности, то обычно у него в рамках меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста забирают паспорт. Возможно, он имел в виду эту сторону взаимоотношений гражданина и правоохранительных органов. Изъятие и общегражданского, и заграничного паспорта не влечёт за собой невозможность выехать за рубеж — человек не может выехать, потому что в его отношении избирается мера пресечения».