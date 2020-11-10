Подгорица, , 19:03 — REGNUM Как стало известно порталу CdM из информированных источников в парламенте Черногории, весьма вероятно, что правительство Черногории будет избрано на онлайн-заседании.

В настоящее время проходят консультации парламентских фракций по поводу изменения регламента.

Это позволило бы проводить электронное голосование без физического присутствия в здании ассамблеи.

После этого правительство будет избираться депутатами, избираемыми электронным способом из дома, и это может стать практикой для будущей парламентской работы.

Как сообщили CdM, новое и бывшее правящее большинство выступает за то, чтобы уважать реальность пандемии и не останавливать работу парламента.