Сочи, Краснодарский край, 10 ноября 2020, 18:54 — REGNUM Лётчики, которые погибли в результате ошибочной атаки азербайджанских ВС на российский вертолёт, — это командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.
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Имена погибших назвал российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий 10 ноября.
Глава государства почтил память погибших минутой молчания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ми-24 был по ошибке сбит азербайджанской стороной накануне, 9 ноября, над армянской территорией. Два члена экипажа погибли, один получил ранение. Баку принёс свои извинения.
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