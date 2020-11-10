Сочи, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM Лётчики, которые погибли в результате ошибочной атаки азербайджанских ВС на российский вертолёт, — это командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

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Имена погибших назвал российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий 10 ноября.

Владимир Путин «Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища, лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении, — это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич».

Глава государства почтил память погибших минутой молчания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ми-24 был по ошибке сбит азербайджанской стороной накануне, 9 ноября, над армянской территорией. Два члена экипажа погибли, один получил ранение. Баку принёс свои извинения.

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