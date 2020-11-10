Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа запрещает федеральным ведомствам и учреждениям сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, которого СМИ уже провозгласили избранным президентом, сообщает 10 ноября газета Washington Post.

По утверждению издания, сотрудники министерств уже готовили информацию для команды Байдена, однако получили приказ не делать этого до официального оглашения итогов выборов Управлением общих служб США (GSA).

«Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей», — цитирует газета одного из чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах еще 7 ноября, не дожидаясь официальных итогов подсчета голосов.

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