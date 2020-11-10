Анкара, , 19:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём послании 10 ноября поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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"Уважаемый президент, я желаю, чтобы результаты выборов были благоприятными для дружественного и союзного для Турции народа США», — подчеркнул президент Эрдоган в своем послании.

Напомним, кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах в стране, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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