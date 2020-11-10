Киев, , 18:46 — REGNUM Конституционный суд Украины сегодня, 10 ноября, не смог провести заседание из-за отсутствия кворума.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно повестке дня, Большая палата КСУ должна была сегодня в закрытом режиме рассмотреть дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия «достойные условия жизни», а также по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Пресс-служба не уточняет, сколько именно судей проигнорировали сегодняшнее заседание.

ИА REGNUM напоминает, что по такой схеме ранее было сорвано еще несколько заседаний КСУ. Известно, что накануне двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое — покинули заседание сразу, как только КСУ начал рассматривать «земельное дело».

«Только что часть судей, ориентированных на офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел», — заявил прессе судья КСУ Игорь Слиденко.

Фактическое блокирование работы суда связано с тем, что КСУ фактически приготовил вердикт по земельной реформе, по предварительным данным — невыгодный для нынешней власти.