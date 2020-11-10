Сочи, Краснодарский край, , 18:44 — REGNUM Организовать помощь семьям погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24 поручено министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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Об этом сказал 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.

Владимир Путин «Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев пообещал наказать виновных в гибели российского Ми-24, который был накануне, 9 ноября, сбит азербайджанцами над территорией Армении.

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