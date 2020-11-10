Махачкала, , 18:42 — REGNUM Мэр Дербента Хизри Абакаров получил новое назначение. Указом врио главы Дагестана он назначен государственным секретарем Республики Дагестан.

Напомним, сегодня, 10 ноября, теперь уже экс-мэр города Дербента Хизри Абакаров сообщил о своей отставке с поста градоначальника. Причин своего ухода он не указал, однако на предположения о назначении его главой правительства ответил отрицательно. Абакаров руководил Дербентом всего два года, с октября 2018 года.

Отметим, должность государственного секретаря в Республике Дагестан введена в 2006 году. Назначенное на нее лицо является постоянным помощником главы субъекта в реализации отдельных конституционных полномочий, определенных руководителем Дагестана.

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