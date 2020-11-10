Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM Виновные в гибели российского вертолёта Ми-24 будут наказаны — такое обещание дал Москве азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 10 ноября, на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.

Владимир Путин «Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбуждённого уголовного дела, виновные будет наказаны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ми-24 был сбит накануне, 9 ноября, азербайджанскими ВС над территорией Армении. Баку заявил, что произошла трагическая ошибка.

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