Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Власти Ленинградской области уже потратили на борьбу с COVID-19 более 7,9 млрд рублей, из которых свыше 2,9 млрд рублей были выделены из областного бюджета, а оставшаяся сумма поступила из федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября сообщил первый заместитель председателя правительства региона — председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков.

Власти Ленобласти потратили на борьбу с COVID-19 более 7,9 млрд рублей Стоп-кадр презентации Р. Маркова.

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По его словам, на борьбу с пандемией Ленинградская область предусмотрела дополнительно 7 млрд 940,6 млн рублей, при этом из областного бюджета 2 млрд 979,2 млн рублей, а из федерального — 4 млрд 961,4 млн рублей.

«Это очень серьёзные суммы, учитывая то, что, формируя бюджет 2020 года, никто не предполагал, что может возникнуть такая ситуация. Тем не менее за первые девять месяцев года мы со всеми сложностями справились», — пояснил Марков.

Он уточнил, что самые большие суммы, которые были затрачены в пандемию, были направлены: на закупку оборудования для развертывания коек для лечения COVID-19 — 1 млрд 417,5 млн рублей из федерального бюджета плюс 740, 8 млн рублей из областной казны; стимулирующие выплаты медицинским работникам — 1 млрд 184,4 млн рублей федеральных и 679, 1 млн рублей областных денег.

Также средства были направлены на социальную поддержку граждан — 1 млрд 210,3 млн рублей из федерального и 528,3 млн рублей из областного бюджета, оставшаяся сумма была направлена на иные расходы, включая различные меры поддержки.

«Мероприятия, которые нам удалось провести, позволили нам удержать заболеваемость в Ленобласти ниже многих других субъектов России. Мы не допустили серьезных провалов в экономической сфере, мы не остановили ни одной стройки в Ленобласти», — подытожил чиновник.

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Напомним, всего с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 13 тысяч жителей региона, из них выздоровели 7,5 тыс. человек, 117 умерли. Остальные продолжают лечение.

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