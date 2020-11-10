Ставрополь, , 18:24 — REGNUM В правительстве Ставропольского края произошло назначение — на должность вице-премьера губернатор Владимир Владимиров назначил Сергея Дубровина, сообщили 10 ноября в пресс-службе главы субъекта.

О новом назначенце известно, что он в течение девяти лет, начиная с 2007 года, возглавлял краевое управление Следственного комитета. С марта 2016 года по май 2017 года работал в должности главы СУ СКР по Тульской области. Последнее время работал в Дагестане.

Сегодня, 10 ноября, состоялось представление Дубровина коллективу правительства. Как отметил Владимир Владимиров, в должности вице-премьера он будет курировать вопросы, связанные с инвестициями, безопасностью и работой социального блока.