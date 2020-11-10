Сочи, Краснодарский край, , 18:13 — REGNUM Применение ядерного оружия является для России крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, заявил 10 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК.

По его словам, этот принцип сформулирован в Указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанном 2 июня 2020 года.

«В этом документе чётко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. По сути, мы с вами ведь о чем говорим: говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Вот суть того, что написано в этих фундаментальных документах», — сообщил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Сочи президент России проводит серию совещаний по вопросам обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Система контроля ядерных вооружений расшатывается и деградирует — Путин