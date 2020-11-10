Приштина, , 17:50 — REGNUM Сейчас не лучший момент для того, чтобы Приштина продолжала диалог с Белградом. Об этом заявила и.о. президента сепаратистского Косово Вьоса Османи 10 ноября. По ее мнению, нужно подождать, пока политические представители косовских сепаратистов не сформируют единое мнение об этом процессе после отставки президента Хашима Тачи.

«Органы власти должны выделить немного времени, провести консультации, выстроить единую позицию по поводу диалога», — процитировал слова Османи из интервью «Немецкой волне» телеканал РТС.

По ее словам, ситуация в Косово сейчас не такая, как ещё несколько дней назад, и это надо учесть.

«Я не верю, что сейчас лучший момент для продления диалога, как будто ничего не случилось. Нельзя сказать, что органы власти не работают. Работают… Но надо заново оценить переговорный процесс — о чем велись переговоры, что было достигнуто, каким бы небольшим ни казалось то, что было достигнуто. Но мы вместе должны разработать следующий шаг. Нельзя допустить, чтобы мы узнавали через официальные лица в Брюсселе или через СМИ, о чем шла речь на переговорах», — сказала Османи.

Напомним, что ранее международный суд по военным преступлениям «Освободительной армии Косово» предъявил иск бывшему президенту сепаратистского Косово Хашиму Тачи, бывшему спикеру парламента Косово Якупу Красничи, главе Демократической партии Косово Кадри Весели и одному из основателей ОАК Реджепу Селими. До того, как выехать в Гаагу, где заседает суд, Тачи подал в отставку с должности президента сепаратистского Косово.