Москва, , 17:49 — REGNUM Российским министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля.

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Соответствующий указ подписан сегодня, 10 ноября, президентом страны Владимиром Путиным. Чекунков, как отмечается в документе, назначен на новую должность «в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ».

Указ о назначении Чекункова вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назначил бывшего министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии РФ.

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