Киев, , 17:31 — REGNUM Партия президента Зеленского «Слуга народа» выиграла местные выборы, которые прошли 25 октября, если считать по количеству депутатских мандатов по всей стране.

Об этом на брифинге 10 ноября заявил глава политической партии «Слуга народа», первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

По его данным, по итогам подсчета ориентировочно 90−95% местных советов, в целом по Украине на данный момент партия Зеленского имеет около 6100 депутатов местных советов и 223 главы населенных пунктов, что больше, чем у любом другой политической силы.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября. По закону окончательные результаты должны были объявить до 6 ноября, но пока этого не сделано. По предварительным результатам, «Слуга народа» в среднем занимала 4−5 места и получила порядка 10% голосов.