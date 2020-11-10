Москва, 10 ноября 2020, 17:28 — REGNUM Во вторник, 10 ноября эксперты в области избирательного права и процесса в формате дискуссионной онлайн-площадки «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) проанализировали американский опыт организации и проведения кампании по выборам президента США. Участники мероприятия с опорой на подтверждённые примеры рассказали о видах нарушений в ходе прошедшего голосования, провели параллели с российским электоральным опытом, а также поделились мнением о последствиях общественно-политического кризиса, сложившегося в США к сегодняшнему дню.
Как рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, НОМ занимается не только выборами в России, а также изучает электоральные процессы за рубежом.
Так, в Пенсильвании Верховный суд предписал продолжить подсчёт бюллетеней, полученных с опозданием, однако от наблюдения за данной процедурой были отстранены представители штаба Дональда Трампа. Из штата Джорджия пришла информация о ненадлежащем хранении бюллетеней (бюллетени, пришедшие с опозданием, могли смешаться с теми, которые пришли в положенный срок). В штате Пенсильвания проголосовали давно ушедшие из жизни избиратели. В Аризоне граждане не смогли проголосовать из-за ошибок, допущенных членами комиссий. Им дали ручки, не читаемые компьютерными сканами. Все это привело к тому, что результаты выборов станут известны только после разбирательств в судах, а, если суды не смогут поставить точку, то эту точку будет ставить Конгресс США. Все это затянется, скорее всего, до середины декабря.
Александр Брод затронул также тему отсутствия реакции на нарушения со стороны российских оппозиционных политиков и организаций. По его словам, американская газета The Greanville Post обратила внимание на то, что они «закрыли глаза на нарушения, не осудив происходящее в США».
О ключевых особенностях избирательной кампании по выборам президента США рассказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
По его словам, отсутствие тотального общественного контроля за всеми этапами голосования открыло возможности для массовых фальсификаций: получить бюллетени (в любом количестве) имел возможность любой желающий. Вместе с тем наблюдение за выборами в США законодательно предусмотрено, однако оно доступно не для всех категорий граждан и не во всех штатах.
Одним из ключевых политических акторов на выборах президента США стали американские СМИ, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По сообщению эксперта, если посмотреть электоральную карту США, то пространство конкурентных выборов сократилось до 6−7 штатов, поскольку во всех остальных 40-ка с лишним штатах успех за доминирующей в них партией. Все происходящие процессы в США, резюмировал Владимир Шаповалов, сейчас имеют черты «цветной революции», а прошедшие выборы уводят страну в сторону «углубления и расширения кризиса политической системы».
По мнению члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, правовое «американское государство превращается во «власть произвола».
Он полагает, что глобальный кризис политической системы США ещё впереди: в ближайшем будущем предстоит конфликт между Верховным судом США и Палатой представителей по вопросу установления итогов президентской кампании.
Профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский отметил, что последние иллюзии о США как стране, где приоритет за «свободой» и «правом», рассеялись, о чём свидетельствуют ход и предварительные итоги выборов главы государства.
Вместе с тем эксперт обратил внимание и на то, что в нашей стране «не всё в порядке с добросовестной критикой» отечественной избирательной системы.
Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев отметил архаичность избирательной системы США.
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