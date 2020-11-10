Сочи, Краснодарский край, 10 ноября 2020, 17:26 — REGNUM НАТО не просто проигнорировало предложение Москвы сократить на время пандемии военную активность, оно ещё усилило её, заявил 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.
Добавим также, что в конце октября Москва предлагала Вашингтону внести ясность в ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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