Сочи, Краснодарский край, , 17:25 — REGNUM Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, сейчас в этом нет необходимости, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК.

«Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений… Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет», — сказал Владимир Путин.

«У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России», — подчеркнул глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Сочи президент России проводит серию совещаний по вопросам обороны.

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