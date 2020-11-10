Варшава, , 17:19 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для Polskie Radio 24 сообщил, что система образования республики нуждается в реформах, но «не революционными методами». Также он обвинили ныне действующую систему образования в участии молодежи в акциях протеста.

По мнению Чарнека, для того чтобы разобраться в причинах активного участия молодежи в продолжающихся протестах за легализацию абортов, необходимо «взглянуть на последние несколько десятилетий в сфере образования». Тогда, считает министр, станет понятно, почему возникают ситуации, которые сегодня можно увидеть на улицах.

«То, что происходит на улицах — это симптом ошибки нашей системы образования. Эта ошибка происходила все последние тридцать лет», — считает глава минобразования Польши.

В качестве инструмента для борьбы с данным кризисом, по мнению Чарнека, должно быть избавление образования от гендерной и марксистской идеологий, а также возвращение консервативного и христианского дискурса в образовательный процесс. «Наука — это поиск истины, гендер — это идеология. Марксистская идеология — это ложное видение человека», — подчеркнул он.

По словам министра, «очень часто в польских университетах дискриминируют тех, кто представляет свои тезисы в соответствии со своим мировоззрением и опирается на научные аргументы, а не на идеологии и прогрессивные клише».

»Мы будем стремиться к тому, чтобы в университетах очень быстро воцарилась свобода науки, чтобы там могла присутствовать консервативная и христианская точка зрения на мир», — заверил Чарнек.