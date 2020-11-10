Москва, , 17:12 — REGNUM Ко второму чтению поправок в Трудовой кодекс парламентарии предложат установить два основания для увольнения работников, работающих дистанционно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Дистанционному работнику практически невозможно предъявить такое основание как прогул, прогул описывается в Трудовом кодексе как отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. У дистанционных работников нет постоянного рабочего места, поэтому вместо прогула предложена другая форма — о том, что работник может быть уволен, если он без уважительных причин два рабочих дня не отвечает на запросы работодателя, не выходит на связь», — заявил Исаев.

Кроме того, по предложению работодателей и при поддержке профсоюзов было поддержано еще одно основание для увольнения дистанционных работников.

«Было учтено еще одно основание: переезд дистанционного работника в другое место, которое существенно мешает исполнению трудовых обязанностей или должно поменять условия трудового договора — качественно, существенно изменить условия трудового договора», — рассказал парламентарий.

Поправки в Трудовой кодекс РФ Госдума может обсудить во втором чтении в ноябре.