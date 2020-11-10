Москва, 10 ноября 2020, 17:12 — REGNUM Министром энергетики России назначен Николай Шульгинов, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля.
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Такой указ («О министре энергетики Российской Федерации») подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ о назначении Шульгинова вступил в силу со дня подписания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр энергетики РФ Александр Новак назначен сегодня, 10 ноября, вице-премьером России.
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