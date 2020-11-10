Варшава, , 17:10 — REGNUM Депутат Европейского парламента от польской правой партии «Право и справедливость» Яцек Сарьюш-Вольский выразил озабоченность вероятной победой представителя Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом передает Dziennik.

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По мнению политика, победа Байдена обнадежит и усилит линию брюссельской бюрократии, которая проводит жесткую политику в отношении Польши и Венгрии.

«Они почувствовали ветер в своих парусах, что с Байденом будет легче, чем с Дональдом Трампом. Так что, ЕС наверняка усилит давление на Венгрию и Польшу с помощью Байдена», — сказал Яцек Сарьюш-Вольский.

Напомним, в начале октября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона.

«В некоторых странах-членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — заявила политик.

В Польше и Венгрии такой подход считают дискриминационным и посягающим на суверенитет республик.