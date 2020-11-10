Ульяновск, , 17:08 — REGNUM С авиабазы «Ульяновск-Восточный» вылетели в Армению ещё пять транспортных самолетов Ил-76 с российскими миротворцами, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в Армению отправлены 16-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й по счету самолеты военно-транспортной авиации.

Этими рейсами будут доставлены личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, средства связи, техника и бронемашины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский миротворческий контингент в рамках этого соглашения будет размещен на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе, а также обеспечит безопасность Лачинского транспортного коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

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