Киев, , 17:20 — REGNUM Ряд городов Украины готовится к проведению второго тура местных выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, территориальная избирательная комиссия утвердила решение о проведении второго тура выборов мэра Одессы 15 ноября. Согласно официальным результатам первого тура, во второй тур вышли действующий городской глава Геннадий Труханов (34,54% голосов) и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик (19,06%).

Эксперты предполагают, что выборы мэра в Одессы, вероятно, будут одними из самых жестких в стране.

«В правом углу ринга — действующий мэр Геннадий Труханов. В левом — Николай Скорик, кандидат от ОПЗЖ, который прямо сейчас на всех парах летит в пропасть. Скорее всего, выход во второй тур стал полной неожиданностью для «хозяев» Скорика (Левочкин и компания), потому что ни внятной стратегии, ни презентованного кейса конкретных результатов в Одессе не наблюдается», — заявил политолог Кирилл Сазонов.

Эксперт отмечает, что Скорик взял на вооружение условные пророссийские темы, например, русский язык, но «даже эксплуатация этих тем в исполнении Скорика выглядит, мягко говоря, неубедительной, потому что повлиять на что бы то ни было он не может».

Также Сазонов отмечает, что Скорик ранее был руководителем местного «Имэксбанка» и обанкротил его, что также повлияет на исход выборов.

ИА REGNUM напоминает, что кандидатом от власти в первом туре выборов мэра Одессы был юморист Олег Филимонов, который получил 20.388 голосов и оказался на итоговом четвертом месте.