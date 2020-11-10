Москва, , 17:07 — REGNUM Российским министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Ирек Файзуллин, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля.

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Согласно указу, подписанному сегодня, 10 ноября, российским президентом Владимиром Путиным, Файзуллин утверждён в должности главы Минстроя РФ «в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ».

Указ о назначении Файзуллина уже вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 ноября, Файзуллин был назначен врио главы Минстроя РФ.

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