Киев, , 17:03 — REGNUM В среднем месячная зарплата судьи Конституционного суда Украины (КСУ) составляет 254 тысячи гривен в месяц ($9 тыс.)

Соответствующие данные приводит 10 ноября «Радио Свобода».

Согласно источнику, за 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 млн гривен. Из этой суммы рассчитан средний размер вознаграждения судьи в месяц.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в рамках урегулирования конституционного кризиса на Украине в Верховную рады внесен законопроекто лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Депутат от «Слуги народа» Галина Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год.

По официальным данным, государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного суда Украины в размере 314,5 млн гривен на 15 судей. При этом известно, что зарплаты судей различаются в зависимости от стажа работы, ученой степени, пребывании на административной должности и доступа к государственной тайне.

Напомним, что политический конфликт вокруг Конституционного суда на Украине возник после решения суда об отмене части положений антикоррупционной реформы. Кроме того, известно, что КСУ уже приготовил решение по земельной реформе, по предварительной информации — не в пользу нынешней власти, которая намерена начать распродажу земли уже летом следующего года.