Москва, , 17:01 — REGNUM Виталий Савельев назначен министром транспорта России, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля.

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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В тексте документа сказано следующее:

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации».

Отмечается, что указ вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савельев с 2009 г. занимал пост гендиректора «Аэрофлота». Евгений Дитрих освободил пост министра транспорта России накануне, 9 ноября.

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