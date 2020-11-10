Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала объявление компаний Pfizer и BioNTech о том, что их кандидат на вакцину от коронавируса демонстрирует 90-процентную эффективность в предотвращении COVID-19. Заявление Пелоси опубликовано на ее сайте 9 ноября.

«Сегодня мир приветствует хорошие новости о вакцине, которая может стать гигантским скачком вперед в нашей борьбе с коронавирусом. Мы все молимся о том, чтобы это раннее свидетельство чрезвычайной эффективности и безопасности подтвердилось, чтобы вакцина могла быть одобрена и распространена в ближайшее время — но не на один день раньше или на один день позже, чем она будет готова», — говорит Пелоси.

По словам Пелоси, эта вакцина нужна не только Америке, но и всему миру для его безопасности — однако, она подчеркивает, вакцина была бесплатной и доступной как можно большему числу американцев как можно скорее. Спикер призывает ускорить производство вакцины.

Как ранее сообщало, по мнению Дональда Трампа, гражданам Соединённых Штатов пришлось бы ждать появления вакцины от коронавирусной инфекции ещё как минимум четыре года, если бы во главе администрации Белого дома стоял демократДжозеф Байден.