Москва, , 16:58 — REGNUM Аккаунт Комитета защиты национальных интересов в Твиттере снова заблокирован. Произошло это после публикации очередного расследования Комитета о том, что Европейская комиссия выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов. Социальная сеть заблокировала данный материал на основании того, что он якобы нарушает «правила Твиттера»."Напомним, что с лета 2020 года наш Комитет провел целую серию расследований, в которых разоблачались намерения западных стран по «демократизации» России. Инструментом давления на нашу страну выступают прозападные НКО и СМИ, которые регулярно получают спонсорскую помощь из-за рубежа. Общая сумма поддержки составила более 7 миллиардов рублей», — указывается на ресурсе «Комитета защиты национальных интересов».В частности, экспертами комитета было установлено, что USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на продвижение реформ в России; с 2016 по 2020 гг. Национальный фонд демократии (США) выделил проамериканским НКО в России 1,6 млрд рублей; США профинансировали Украину для борьбы с «российской дезинформацией» на 145 млн рублей; Совет министров северных стран выделил 120 млн рублей на правозащитную деятельность и укрепление демократии в России; Европейский Союз выделил 277,7 млн рублей (3,2 млн евро) на повышение медиаграмотности российских граждан и продвижение демократических реформ в России и др."Таким образом, Комитет заявляет, что Твиттер, блокируя наш аккаунт с целью воспрепятствовать распространению важной информации, нарушает принцип независимости СМИ и право граждан России на получение достоверной информации. Мы требуем немедленно разблокировать наш аккаунт!» — заявляют представители «Комитета защиты национальных интересов».