Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полон решимости, заявил конгрессмен Майк Джонсон. На своей странице в Twitter 9 ноября политик рассказывает о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Трампом.

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"Я был воодушевлен его неизменной решимостью обеспечить, чтобы каждый законный голос был должным образом подсчитан и чтобы все случаи мошенничества и незаконности расследовались и преследовались по закону», — рассказал конгрессмен.

По его словам, за честные выборы стоит бороться.