* запрещённая в России организация

Кабул, , 16:48 — REGNUM Вооруженные силы Афганистана уничтожили регионального лидера группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 ноября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Национального управления безопасности Афганистана, главарь афганской «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит во время спецоперации в провинции Фарах.

Военные утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «предоставляли убежище и защиту» главарю конкурирующей группировки.

Читайте также: Путин предложил продолжить московский формат консультаций по Афганистану