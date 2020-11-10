Ереван, , 16:43 — REGNUM Командование группировки российских миротворцев, которая разместится в Нагорном Карабахе, прибыло на территорию Армении, сообщает 9 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

В аэропорту Эребуни приземлился самолет с командным составом российских миротворцев.

«Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады», — указано в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский миротворческий контингент будет размещен на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и обеспечит безопасность Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

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