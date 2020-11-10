Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Голоса на президентских выборах в США все еще подсчитываются, и есть серьезные обвинения в незаконном голосовании и незаконных процедурах, которые могут повлиять на исход президентских выборов. Об этом пишет конгрессмен Том Макклинток у себя в твиттере 10 ноября.

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«У нас есть хорошо налаженный процесс взвешивания доказательств этих утверждений и разрешения этих споров. это жизненно важно для обеспечения легитимности результата», — говорит политик.

По словам конгрессмена, этот процесс должен быть завершен до того, как кто-то объявит победителя на минувших выборах президента США.