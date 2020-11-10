Киев, , 16:39 — REGNUM Владельцы кафе и ресторанов на Украине готовы организовать протесты против введения правительством страны т.н. карантина «выходного дня».

Соответствующее заявление обнародовала 10 ноября украинская ресторанная ассоциация, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы обращения отмечают, что центральные власти не справляются с борьбой против COVID-19 и идут на «выборочные полумеры для выборочных отраслей».

«Кто-то решил, что миллион украинцев, задействованных в HoReCa, не имеют никаких прав. Поэтому можно ежедневно менять правила, накладывать новые ограничения… Нас — миллион, это почти вдвое больше населения Черногории и чуть меньше Эстонии», — говорится в заявлении.

Эксперты ассоциации отмечают, что рестораны на сегодня — «далеко не место наибольшей опасности». По их словам, в условиях «карантина выходного дня» нет ни единого шанса для Украины преодолеть вирус, а для отрасли — продолжать полноценно работать. В завершение рестораторы отмечают, план правительства — «это путь в никуда».

ИА REGNUM напоминает, что накануне власти Украины анонсировали введение «карантина выходного дня» на ближайшие несколько недель. Ожидается, что официальное решение может быть утверждено на заседании правительства 11 ноября. В режиме «карантина выходного дня» рестораны и кафе на Украине могут работать исключительно на вынос.

Интересно, что накануне против планов правительства выступил министр культуры, заявив, что «карантин выходного дня» нанесет сокрушительный удар по отрасли.