Прага, , 16:32 — REGNUM Чешская служба информации и безопасности (BIS) официально объявила Россию и Китай основными угрозами для интересов и безопасности страны в 2019 году.

Об этом заявлено в докладе ведомства, опубликованном 10 ноября. По утверждению BIS, Россия и Китай организовывали кибератаки на МИД страны и заграничные чешские дипмиссии.

«Главная разница между ними заключается в том, что Россия пытается дестабилизировать и посеять раздор среди своих противников, тогда как Китай стремится объединить другие страны, которые признают законность китайских интересов», — указано в отчете ведомства за 2019 год.

По мнению чешских спецслужб, Россия и Китай используют широкий спектр методов для ослабления чешских государственных институтов, чтобы повлиять на официальную позицию Чехии по вопросам международной безопасности. Кроме того, российские агенты активизировали деятельность, направленную на подрыв политического строя Чешской Республики и ее членства в ЕС и НАТО.

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