Москва, , 16:31 — REGNUM Общие усилия нужно активизировать для предотвращения и пресечения распространения террористической угрозы, говорится в московской декларации Совета глав государств — членов ШОС.

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"Государства-члены подчёркивают необходимость активизации общих усилий по предотвращению и пресечению распространения террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии», — говорится в заявлении.

Любая пропаганда и любое оправдание терроризма способствуют распространению радикальных настроений и вербовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС под председательством президента РФ Владимира Путина.

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