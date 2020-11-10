Киев, , 16:27 — REGNUM В настоящий момент на Украине нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную раду, заявил на брифинге 10 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Позиция наша очень проста — именно «Слуга народа» взяла наибольшее количество мандатов на Украине, получила поддержку избирателей», — заявил соратник Зеленского.

Арахамия отметил, что сейчас нет ни юридического, ни конституционного основания сейчас для роспуска парламента Украины — «большинство есть, решения принимаются, правительство работает».

ИА REGNUM напоминает, что ряд экспертов заявили о возможности досрочных парламентских выборов после местных выборов, состоявшихся на Украине 25 октября. В подавляющем большинстве местных советов «Слуга народа» заняла 4−5 место, получив средний результат порядка 10%. Кроме того, президент Зеленский допускал возможность роспуска парламента, если депутаты не займут «правильную» позицию в конфликте офиса президента с Конституционным судом. Арахамия также заявлял, что если президент потеряет контакт с Радой, то он должен объявить перевыборы.