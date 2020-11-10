Нью-Дели, , 16:20 — REGNUM Атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) и авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» проведут совместные учения вблизи индийского побережья в районе Гоа, сообщает 10 ноября пресс-служба ВМС США.

По утверждению пресс-службы, авианосец USS Nimitz покинул акваторию Персидского залива и уже направляется в район учений, получивших название Malabar.

Учения будут проходить с 17 по 20 ноября. В них также примут участие боевые корабли Австралии и Японии.

Отмечается, что эти учения проводятся в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят США, Япония, Индия и Австралия.

Дипломатические и военные соглашения Quad имеют своей целью сокращение влияния Китая в Индийском и Тихом океанах.

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