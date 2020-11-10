Йошкар-Ола, , 16:19 — REGNUM Новая процедура утверждения Госдумой федеральных министров полезна для депутатов, работающих в своих округах. Об этом заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл, заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Казанков (КПРФ).

«Новая процедура утверждения Госдумой федеральных министров, на мой взгляд, полезна для депутатов, работающих в своих округах. Лично мне удалось пообщаться с двумя из шести назначенцев, по вопросам, республики, которую я представляю.

Виталия Савельева на встрече с депутатами нашей фракции попросил вернуться к вопросу показателей федерального проекта «Дорожная сеть». В среднем по стране к 2024 году планируется довести долю дорог, соответствующим всем нормативам и требованиям, до 50 процентов. Однако у прежнего руководства Марий Эл были сложные отношения с Минтрансом России из-за того, что Маркелов (экс-глава региона Леонид Маркелов — прим.) нередко направлял дорожные средства на возведение набережной на Кокшаге. Это приводило к сокращению финансирования. Поэтому для Республики Марий Эл до 2024 года запланировано довести долю «хороших» дорог всего лишь до 35%. Я попросил нового министра транспорта увеличить этот показатель хотя бы до среднероссийского». Сергей Казанков Министра транспортана встрече с депутатами нашей фракции попросил вернуться к вопросу показателей федерального проекта «Дорожная сеть». В среднем по стране к 2024 году планируется довести долю дорог, соответствующим всем нормативам и требованиям, до 50 процентов. Однако у прежнего руководства Марий Эл были сложные отношения с Минтрансом России из-за того, что Маркелов (экс-глава региона— прим.) нередко направлял дорожные средства на возведение набережной на Кокшаге. Это приводило к сокращению финансирования. Поэтому для Республики Марий Эл до 2024 года запланировано довести долю «хороших» дорог всего лишь до 35%. Я попросил нового министра транспорта увеличить этот показатель хотя бы до среднероссийского».

Он также отметил, что на заседании комитета Госдумы по энергетике удалось обстоятельно обсудить вопрос тарифов на электроэнергию с новым вице-премьером Александром Новаком. В Марий Эл одни из самых высоких тарифов в ПФО, хотя, казалось бы, Чебоксарская ГЭС находится практически между двумя республиками. Так как Новак до этого возглавлял профильное министерство, он оказался, что называется «в теме». Пообещал, что вопрос справедливого тарифообразования в электроэнергетике станет для него одним из первоочередных в работе на новом посту.