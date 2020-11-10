Киев, , 16:21 — REGNUM Украина готова развернуть «гуманитарные лагеря» возле административной границы с Крымом, заявил вице-премьер-министр страны по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Свое заявление Резников сделал в ходе переговоров с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, сообщает 10 ноября пресс-служба правительства Украины.

Резников отметил, что план есть развернуть «гуманитарные лагеря» возле Крыма есть из-за ситуации с коронавирусом, но подробности этого «проекта» не уточнил.

Также стороны обсудили вопросы социальной защиты населения на «оккупированных территориях», в частности, пенсионного обеспечения.

ИА REGNUM напоминает, что Украина испытывает огромное проблемы из-за распространения коронавируса. Накануне власти страны объявили о введении «карантина выходного дня», также было принято решение отменить все плановые операции и госпитализации в больницах страны.