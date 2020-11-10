Ереван, , 16:17 — REGNUM Пять районов вокруг Нагорного Карабаха пришлось бы отдать Азербайджану для предотвращения нынешней войны, заявил 10 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян в Facebook.

Пашинян «Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха».

По словам главы правительства Армении, даже в таком случае статус Карабаха не был бы окончательно определён. Он обратился к согражданам с вопросом, какова была бы их реакция, если бы он предложит «сдать эти территории вокруг Карабаха».

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Пашинян сам ответил на свой вопрос, что никто, по его мнению, не согласился бы на сдачу территорий. Да и сам он не сдал бы их. По его словам, он считает себя лично ответственным за сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван и Баку подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Это произошло накануне, 9 ноября.

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