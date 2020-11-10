Киев, , 16:19 — REGNUM Украина готова построить «гуманитарные лагеря» возле границы с Крымом. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины.

Данная возможность обсуждалась на встрече министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексея Резникова и комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янеза Ленарчича.

Каково назначение данных лагерей — не уточняется, известно лишь то, что эта инициатива связана с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины и ЛНР открылись несколько пунктов пропуска.

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