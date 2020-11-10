Москва, , 16:08 — REGNUM Московскую декларацию и другие документы одобрили лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце саммита, который состоялся 10 ноября в режиме видеоконференции. Итоги мероприятия подвёл российский президент Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и председательство России в ШОС — трансляция»

Он отметил, что Московская декларация отражает консолидированные оценки обстановки на пространстве ШОС и в мире в целом. Авторы документа подвели итоги председательства России в организации в 2019 и 2020 годах, задали ориентиры на будущее.

К заседанию был подготовлен солидный пакет документов. В него также вошли девять решений глав государств об утверждении плана действий на 2021−2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с некоторыми международными организациями. Шесть лидеров стран сформулировали заявления о 75-летии Победы во Второй мировой войне, совместном противодействии пандемии и сотрудничестве в цифровой экономике.

«Предлагаю сейчас одобрить все эти документы», — сказал Путин.

Участники заседания согласились с предложением, российский президент поблагодарил их за поддержку решений саммита.

Читайте развитие сюжета: В ШОС заявили, что странам нужно объединяться против терроризма