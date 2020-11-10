Ереван, , 16:05 — REGNUM О важной роли Минской группы ОБСЕ и особенно России в деле урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе заявил президент Армении Армен Саркисян, сообщили 10 ноября в его администрации.

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Это заявление армянский президент сделал на переговорах с российским послом в Армении Сергеем Копыркиным.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе имеет общенациональное значение, так что неудивительна сильная реакция на происходящее внутри этого региона и на связанные с ним события, в том числе — на подписание соглашения.

«Он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно РФ, в деле прекращения боевых действий», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев накануне, 9 ноября, подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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