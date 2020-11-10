Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» начнет переговоры с оппозиционными партиями только после того, как они признают результаты прошедшего голосования на выборах в парламент Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 10 ноября после встречи с представителями ОБСЕ сказал журналистам спикер парламента страны Арчил Талаквадзе.

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«Мы не намерены никому ничего уступать, в стране прошли демократические выборы. Главное предварительное условие для дальнейшего сотрудничества — уважение к объявленным результатам выборов, опубликованным ЦИК», — сказал Талаквадзе.

Он подчеркнул, что голосование отражает выбор народа и призвал оппозиционные партии уважать жителей страны и их выбор.

Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что прекратят протесты и перейдут за стол переговоров только после того, как руководство страны согласится с утверждением, что итоги прошедшего голосования «сфальсифицированы» и объявит о новых выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.

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