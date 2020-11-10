Брюссель, , 16:01 — REGNUM Комитет Европейского парламента по иностранным делам отметил отсутствие прогресса в деле «демонтажа олигархии» на Украине. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба Европарламента.

Комитет рассмотрел и поддержал отчёт Украины о ходе выполнения соглашения о «евроассоциации».

По оценке евродепутатов, Украина демонстрирует успехи в выполнении соглашения в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Парламентарии отметили, что Украина должна преобразовать свою судебную систему, чтобы, во-первых, сделать реформы необратимыми, а, во-вторых, восстановить доверие населения к судебной ветви власти.

В Европарламенте выразили недовольство попытками украинских властей оказать политическое давление на независимые экономические институты, а также разочарование в связи с отсутствием прогресса в деле демонтажа олигархии на Украине.

Напомним, ранее в ЕС пригрозили лишить Украину безвизового режима, если в стране не будет действовать статья, предусматривающая ответственность за недостоверное декларирование.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС остались недовольны Украиной