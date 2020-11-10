Тегеран, , 15:56 — REGNUM Тегеран готов оказать содействие в поддержании мира и обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе, сообщили 10 ноября в министерстве иностранных дел Ирана.

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Внешнеполитическое ведомство исламской республики прокомментировало трехстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России. Отмечается, что Тегеран готов участвовать в региональных инициативах.

Кроме того, Иран готов содействовать в размещении российских миротворцев в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези написал на своей странице в Twitter, что Тегеран приветствует договоренность лидеров России, Армении и Азербайджана о перемирии в Нагорном Карабахе.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран готов стать посредником в переговорах в Нагорном Карабахе.

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