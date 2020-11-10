Ереван, , 15:46 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несёт личную ответственность за военную неудачу в Нагорном Карабахе.

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«Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни», — сказал Пашинян в своём обращении на странице в Facebook.

Он также добавил, что Армения и Нагорный Карабах должны жить, укрепляться, усиливаться и пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для контроля за перемирием в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.