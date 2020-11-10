Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии должны прекратить выдвигать условия начала переговоров с властями, так как данная позиция противоречит призывам «международных партнеров». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 10 ноября заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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«Что касается ультиматума, что, мол, сначала должны быть назначены новые выборы, а потом они сядут за стол переговоров, то эти разговоры неверны по отношению к нашим международным партнерам и обществу, — сказал Кобахидзе. — Конечно, они получат жесткий ответ от общества и международных партнеров».

Как заявил секретарь «Грузинской мечты», оппозиционные партии должны отказаться от этого подхода, и в правящей партии работают, чтобы направить их по «верному пути».

Ранее наблюдатели на выборах от ОБСЕ, а также посольства США и Евросоюза в Грузии призывали оппозицию и власти отказаться от конфронтации и сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.

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