Москва, , 15:46 — REGNUM Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе требовало мужества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

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Российский лидер отметил, что «мужество тех, кто принимает решение», необходимо для нахождения компромиссов, решения сложных конфликтов, завязанных «в тугой узел».

Пашинян и Алиев, добавил он, решили создать условия для мирного развития ситуации в Карабахе. Они приняли решение «в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Алиев, Пашинян и Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны при этом остаются на занятых позициях, а в регион приходят российские миротворцы.

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